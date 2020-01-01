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في أكبر حصيلة وفيات

الصحة بغزة : تسجيل 13 حالة وفاة و505 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 12 ديسمبر 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 13 حالة وفاة و505 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل 13 حالة وفاة، و505 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات القطاع.

وأوضحت الصحة بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 1618 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 718 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 27939 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 9608 حالة، وإجمالي المتعافين 18143 حالة، وإجمالي الوفيات 188 حالة وفاة.

وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 358 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 174  حالة.
 

#وزارة الصحة #الصحة #كورونا #غزة #قطاع غزة

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