رام الله / سما /

تصدر استشهاد مواطن من نابلس متأثراً بجروح أصيب بها في شهر آب الماضي عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم السبت.

كما تواصل الصحف متابعتها وتغطيتها لآخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين والعالم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

شهيد في نابلس من ذوي الاحتياجات الخاصة متأثرا بجروحه والاحتلال يقمع مسيرات سلمية ويجرح العشرات

21 وفاة و1743 إصابة بـ"كورونا"

الجمعية العامة تتبنى 6 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

إصابة شاب من بيت لقيا إثر طعنه من قبل إسرائيلي داخل أراضي الـ48

"ثوري فتح": الحركة لا تقبل الممارسات المارقة لفئة تسعى لضرب السلم الأهلي

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إلغاء أوامر إخلاء عائلات فلسطينية في القدس الشرقية

الموت يغيب أحد أبرز قيادات الجالية الفلسطينية في نيويورك.. الطبيب أحمد جابر

الرجوب يطلع رئيس تحالف الفتح العراقي وعددا من قادة الأحزاب العراقية على آخر المستجدات السياسية

بعد توجيه الاتهام لدياب.. التحقيق في انفجار بيروت يدخل حقل ألغام سياسيا

بايدن يختار سوزان رايس للسياسة الداخلية ويرشح مسؤولين سابقين في عهد أوباما لإدارته

بيت دجن.. العودة إلى الأرض المصادرة

"القدس":

شهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة وعشرات الإصابات في عدة مناطق بالضفة

21 وفاة و1743 إصابة جديدة بكورونا و2451 حالة تعافٍ

الاحتلال يرفض فتح تحقيق بدعاوى ارتكاب جيشه جرائم حرب

أوروبا تطالب إسرائيل بإلغاء أوامر اخلاء 86 أسرة مقدسية من منازلها

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

الرجوب: لدينا قرار استراتيجي بتحقيق الوحدة والشراكة

36 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

"الأيام":

شهيد متأثرًا بإصابته قبل شهور، وعشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة

"الوباء": 21 وفاة و1743 إصابة في يوم واحد

التزام كبير من قبل المواطنين بقرارات الإغلاق

روسيا: التطبيع يجب ألا يكون على حساب الشعب الفلسطيني

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت أو صادرت 52 مبنى لفلسطينيين خلال اسبوعين

الاحتلال ينظر الأربعاء بمشروع إقامة مدرسة دينية يهودية في الشيخ جراح

غانتس: نتنياهو لن يكون رئيسًا للوزراء

بروكسل: وقفة للتنديد بجرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة

"الصحة العالمية": وفرنا مليار جرعة لقاح لتقديمها لدول متوسطة ومنخفضة الدخل