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كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار

السبت 12 ديسمبر 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كفر قاسم: مقتل شاب وإصابة 2 في جريمة إطلاق نار



الداخل المحتل / سما /

قُتل شاب، مساء الجمعة، إثر جريمة إطلاق نار في كفر قاسم، والضحيّة هو الشاب ضياء فريج (23 عامًا) ؛ وأدّت جريمة إطلاق النار إلى إصابة شابين آخرين.

وكان المصابون داخل سيارة في المنطقة الصناعية في المدينة ، ونقل المصابون إلى أحد المشافي، بحسب ما جاء في بيان للشرطة، وأعلن عن وفاة أحدهم في المشفى.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الفتى أبو راس يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 92، بينها 17 امرأة، علما بأن الشرطة قدمت لوائح اتهام ضد جناة في 21 جريمة فقط.

يذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

#كفر قاسم #جريمة #الداخل المحتل

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