الأمم المتحدة: الاحتلال هدم وصادر 52 منزلا في الضفة خلال أسبوعين

رام الله / سما /

كشف مكتب تنسیق الشؤون الإنسانیة التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أن سلطات الاحتلال الإسرائیلي ھدمت وصادرت 52 منزلا خلال أسبوعین بالضفة الغربیة بما فیھا القدس الشرقیة، بذریعة غیاب التراخیص.

وأوضح المكتب في تصریح له، أن "عملیات ھدم المنازل أدت إلى تھجیر 67 ً شخصا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرین، خلال الفترة بین 24 تشرین الثاني الماضي و7 كانون الأول الجاري".

وفي 5 تشرین الثاني الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن سلطات الاحتلال ھدمت 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربیة المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة منذ

بدایة العام الجاري 2020 ،وقالت إیفون ھیلي، المنسقة الإنسانیة المؤقتة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، في بیان آنذاك، عملیات الھدم أدت إلى تھجیر 869 فلسطینیا وتركتھم بلا مأوى.