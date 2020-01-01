"اللجان الشعبية بالمخيمات": التحريض على قرارات السلطة لبث "الفتنة"

رام الله / سما /

قال المكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات اللاجئين – الضفة الغربية إن التحريض على قرارات السلطة الوطنية من فئه معروفة لابناء شعبنا الفلسطيني ما هي الا احدى وسائل "بث الفتنة" بين ابناء الشعب الواحد.

وأضاف في بيان صحفي صادر عنه: "ان ابناء المخيمات على امتداد الوطن لن تقف مكتوفة الايدي للاساءات والتهديدات التي تعرض لها الاخ المناضل محمد اللحام من فئه ماجورة معروفه لدى شعبنا الفلسطيني المناضل باجندتها الصهيونية" .

واليكم نص البيان كما وصلنا:

بسم الله الرحمن الرحيم

وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .

يا جماهير شعبنا الفلسطيني الابطال ...

نتوجه اليكم في هذه المرحله الحساسه من عمر قضيتنا الفلسطينية التي تتكالب عليها قوى الشر والرجعيه والخيانة وبعد ان فشل الاحتلال الصهيوني في تركيع شعبنا الذي تصدى لكل المؤامرات التي حاولت النيل من عزيمته واصراره على استرداد حقوقه الوطنية المشروعه ، لقد دفع شعبنا العظيم الغالي والنفيس من دماء شهدائه الاطهار وعذابات اسراه الابطال في باستيلات الاحتلال النازي ودماء جرحاه البواسل على امتداد الوطن الغالي من اجل الحفاظ على اهدافنا الوطنية وقد تجسد ذلك النضال بوحدة ابناء شعبنا من اقصاه الى اقصاه كسدا منيعا في وجه الاحتلال واعوانه .

وفي هذه الظروف العصيبة تطل علينا شخصيات ارتضت ان تكون مطية للاحتلال لخلق الفتنة في واقعنا الفلسطيني وحرف البوصلة الوطنية عن مسارها الصحيح من الاشتباك مع الاحتلال الى اشتباك داخلي ،من هنا نؤكد اننا في مخيمات اللجوء على امتداد هذا الوطن كنا وما زلنا الاحرص على شعبنا العظيم وقياداتنا الوطنية وعليه فاننا نؤكد على ما يلي :

اولا : ان التحريض على قرارات السلطة الوطنية من فئه معروفة لابناء شعبنا الفلسطيني ما هي الا احدى وسائل بث الفتنه بين ابناء الشعب الواحد .

ثانيا : ان ابناء المخيمات على امتداد الوطن لن تقف مكتوفة الايدي للاساءات والتهديدات التي تعرض لها الاخ المناضل محمد اللحام من فئه ماجورة معروفه لدى شعبنا الفلسطيني المناضل باجندتها الصهيونية .

ثالثا : نؤكد على وقوفنا خلف قيادتنا الوطنية وعلى راسها الاخ الرئيس محمود عباس ابو مازن الذي وقف وتصدى للمؤامرة الامريكية الصهيونية لالغاء وشطب قضيتنا الفلسطينية العادله .

رابعا : ندعوا كافة القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية للوقوف امام مسؤولياتها في التصدي لهذه الظواهر التي لا تخدم الا الاحتلال واعوانه .

خامسا : ندعوى قوى الامن الفلسطيني لتحمل مسؤولياتها في تحقيق سيادة القانون ومحاسبة كل الخارجين عنه وعن الصف الوطني الفلسطيني ،مؤكدين لشعبنا الفلسطيني ان وحدتنا امام كل الظواهر التي لا تخدم الا الاحتلال واعوانه هي الطريق لعزتنا وكرامتنا وتحقيق اهدافنا الوطنية .

المجد لشهدائنا الابرار ... الحرية لاسرانا البواسل ... عشتم وعاشت فلسطين

المكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات اللاجئين – الضفة الغربية