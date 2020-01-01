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استمرار الإغلاق الشامل لليوم الثاني بقطاع غزة

السبت 12 ديسمبر 2020 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار الإغلاق الشامل لليوم الثاني بقطاع غزة



غزة/سما/

يدخل قرار الإغلاق الشامل وحظر التجوال في قطاع غزة، يومه الثاني، للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك، ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني في ظل ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بالفيروس مؤخراً؛ من أجل تخفيف المخالطة والازدحام والتقليل من فرص انتشار العدوى.


 
وتنتشر قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لمتابعة تطبيق حظر التجوال في المحافظات كافة؛ وفق خطة الطوارئ المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

ويشمل القرار، إغلاق كافة القطاعات والمنشآت باستثناء الصيدليات في نطاق محدد، وحظر التحرك بشكل كامل، باستثناء مركبات الشرطة والأمن، والصحة، والبلديات، والكهرباء.

ويستمر سريان الإغلاق وحظر التجوال حتى الساعة 7:00 من صباح الأحد.

وأجرت قوات الشرطة فصلاً تاماً بين محافظات القطاع، كما تم تقسيم كل محافظة إلى مربعات سكنية؛ لتسهيل الضبط والسيطرة.

بدوره، أكد العميد علي النادي مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة، أنه لن يتم التهاون مع أي مواطن يُخالف لقرار الإغلاق وحظر التجوال، وسيتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعا العميد "النادي"، في تصريح سابق، المواطنين إلى الاتصال عبر الأرقام المجانية لعمليات الشرطة (100)، والعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، في حال التعرض لأمر طارئ وعاجل.

وأهاب "النادي" بالمواطنين إلى الالتزام التام بقرار الإغلاق وحظر التجوال؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

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