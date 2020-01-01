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ستصل قريباً

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن تأمين 4 مليون جرعة من لقاح كورونا

السبت 12 ديسمبر 2020 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن تأمين 4 مليون جرعة من لقاح كورونا



رام الله / سما /

أكد مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية "أسامة النجار، اليوم السبت، إن الوزارة تعمل على تأمين لقاح كورونا بأسرع وقت للشعب الفلسطيني.

وقال النجار في حديث إذاعي تابعته وكالة سما الإخبارية ، إن وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تجري اتصالات مكثفة مع الدول والشركات المنتجة للقاح كورونا ومنظمة الصحة العالمية؛ مبيناً أنه تم حجز كميات من الأنواع الأربعة للقاحات الفيروس.

وأشار النجار إلى أن نحو 4 مليون جرعة من لقاح كورونا ستصل فلسطين قريباً عبر الجانب الروسي؛ لافتاً إلى أن مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم ستكون قد وصلت بعض هذه الكميات.


وشدد على أن الإجراءات الحكومية ستعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة القادمة ولن تظهر نتائجها مباشرةً.

#وزارة الصحة الفلسطينية #أسامة النجار #مي الكيلة #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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