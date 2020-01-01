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ترامب ينتقد المحكمة العليا: لا حكمة.. لا شجاعة!

السبت 12 ديسمبر 2020 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب ينتقد المحكمة العليا: لا حكمة.. لا شجاعة!



واشنطن/سما/

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن شعوره بالخزي تجاه قرار المحكمة العليا في البلاد برفض الدعوى التي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.


وقال ترامب عبر تغريدة نشرها في "تويتر": "المحكمة العليا حقا خذلتنا"، واصفا إياها بأنها "لا تملك الحكمة ولا الشجاعة".


وخسر ترامب معركة قضائية مهمة، حيث رفضت المحكمة العليا الأمريكية الدعوى المقدمة من قبل محاميه في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترامب في المحكمة العليا.

#دونالد ترامب #المحكمة العليا #جو بايدن #الانتخابات الأمريكية #تويتر

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