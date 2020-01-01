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ترامب يخطر الكونغرس بصفقات سلاح بمليار دولار للمغرب

السبت 12 ديسمبر 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يخطر الكونغرس بصفقات سلاح بمليار دولار للمغرب



واشنطن/سما

كشفت وسائل إعلام أمريكية الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت بشكل رسمي الكونغرس، بخطتها لعقد صفقات تصدير أسلحة إلى المغرب، وذلك بقيمة مليار دولار، بعد إعلان التطبيع الرسمي بين الرباط وتل أبيب.


ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصادر أمريكية قولها: "إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الجمعة، بصفقات محتملة مع المغرب، تشمل طائرات مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة"، لافتة إلى أن الحديث يدور عن أربع طائرات مسيرة من طراز (إم كيو- 9 بي سكاي غارديان)، وتنتجها شركة (جنرال أتوميكس).


وتشمل الصفقات أيضا صواريخ "هيل فايل" و"بيفواي" وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)  من إنتاج شركات (لوكهيد مارتن) و(رايثيون) و"(بوينغ)"، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الولايات المتحدة يؤكد صحة هذه التقارير.


وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المغرب وافق على تطبيع دبلوماسي كامل لعلاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده تعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو منذ عقود.


وثمّن العاهل المغربي الاعتراف الأمريكي بسيادته على الصحراء، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب، وقال إنه يتعهد "باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال"، كما ورد في بيان للوكالة المغربية للأنباء.


وبإعلان ترامب، يكون المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي في غضون الأربعة أشهر الماضية، بعد خطوة مماثلة من الإمارات والبحرين والسودان.

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