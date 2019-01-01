  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عبد المهدي يرد على العبادي بشأن مقتل سليماني والمهندس

السبت 12 ديسمبر 2020 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبد المهدي يرد على العبادي بشأن مقتل سليماني والمهندس



بغداد/سما/

نفى رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، منحه الموافقة للطيران الأمريكي الذي اغتال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان صحفي: "ننفي نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من أن جهات عراقية رسمية قد أعطت موافقات على طيران أمريكي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما، على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الأرضية او الجوية، مع حصول خروقات بين وقت واخر، كانت تسجل دائما، ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وايقافها". 

وأضاف: "حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل أشكال الطيران المسير وغير المسير إلا بموافقة الجهات الرسمية العراقية".

وأشار البيان إلى أن "الأوضاع استمرت بالتصاعد سريعاً خصوصاً بعد قصف معسكر للحشد الشعبي في القائم وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وما اعقب ذلك من تشييع كبير للشهداء واعتصام أمام السفارة الأمريكية، اعقبه طلب متكرر من الجهات الرسمية الأمريكية بالسماح لإدخال قوات جديدة الى العراق او للسماح لطائرات التحالف باستخدام المناطق المحظورة او باستخدام الترددات العراقية، أو إدخال منظومة باتريوت، وهو أمر رُفض بشكل مكتوب وصريح رغم الإلحاح الأمريكي".

ويوم أمس كشف رئيس الحكومة العراقية الأسبق، حيدر العبادي، أن الطائرة الأمريكية التي اغتالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، "حصلت على موافقة عراقية"

#عادل عبد المهدي #فيلق القدس #قاسم سليماني #أبو مهدي المهندس #حيدر العبادي #اغتيال قاسم سليماني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 17 و 18

فيديو بو مفتاح كامل يحدث ضجة واسعة في الإمارات (شاهد)

يديعوت: إسرائيل نقلت لحماس عبر الوفد المصري مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل الأسرى وهذه تفاصيله ..

قناة العربية: مصر وضعت الخطوط العريضة لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد الصور : سريان حظر التجوال في قطاع غزة

شاهد: إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي قبل 42 عاما والهدية التي أحضرها له

الأخبار الرئيسية

تركي الفيصل

هآرتس: هكذا تشن إسرائيل حربا أهلية مَلكية في السعودية...

الصحة بغزة: تسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الجمعة

68

جبريل الرجوب يكشف الهدف الرئيسي من عودة العلاقات مع الاحتلال.. ويتحدث عن المصالحة

الرئيس

معاريف تتساءل: ما شكل التعاون الذي ستتبعه السلطة الفلسطينية مع إدارة بايدن؟

67

مسؤول أميركي: جماعات موالية لإيران "أتمّت" استعداداتها لاستهدافنا..!