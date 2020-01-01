الاعلام الاسرائلي: مباحثات بين "الليكود" و"كاحول لفان" لمنع الانتخابات

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 العبرية أن حزبي الليكود و"كاحول لافان" يبحثان تسوية من الممكن أن تحول دون حلّ الكنيست خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب ما ذكرت القناة مساء الجمعة، تتضمن التسوية المقترحة تأجيل التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بيننتنياهووغانتس، إلى أيار 2022.

وتتضمن أيضا تمرير ميزانيّة لعامين في بداية العام 2021 المقبل، وتمديد فترة الحكومة إلى 4 سنوات، بخلاف الاتفاق الحكومي الحالي، وأن يكون تعيين كبار المسؤولين بالتوافق بين الحزبين.



وتتوقع القناة 12 أن احتمال الذهاب إلى انتخابات أكبر من احتمال الذهاب إلى تسوية أو تشكيل ائتلاف بديل في الكنيست الحالية.