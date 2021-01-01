الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة أخرى من لقاح موديرنا

وكالات

قالت شركة موديرنا، إن الحكومة الأمريكية ستحصل على 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المرشح لكوفيد-19 ومن المتوقع تسليمها في الربع الثاني من عام 2021، إذا أجيز الاستخدام الطارئ للقاح.

وأضافت أنه سيتم تسليم نحو 20 مليون جرعة في الطلبية الأولى بحلول نهاية ديسمبر والباقي في الربع الأول من عام 2021.

وأبرمت الولايات المتحدة في أغسطس اتفاقية مع شركة موديرنا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 المحتمل بمبلغ 1.5 مليار دولار مع خيار تأمين 400 مليون جرعة إضافية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اجتماعا في 17 ديسمبر لمناقشة طلب موديرنا الحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاح.