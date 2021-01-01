  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة أخرى من لقاح موديرنا

السبت 12 ديسمبر 2020 06:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة أخرى من لقاح موديرنا



وكالات

قالت شركة موديرنا، إن الحكومة الأمريكية ستحصل على 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المرشح لكوفيد-19 ومن المتوقع تسليمها في الربع الثاني من عام 2021، إذا أجيز الاستخدام الطارئ للقاح.

وأضافت أنه سيتم تسليم نحو 20 مليون جرعة في الطلبية الأولى بحلول نهاية ديسمبر والباقي في الربع الأول من عام 2021.

وأبرمت الولايات المتحدة في أغسطس اتفاقية مع شركة موديرنا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 المحتمل بمبلغ 1.5 مليار دولار مع خيار تأمين 400 مليون جرعة إضافية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اجتماعا في 17 ديسمبر لمناقشة طلب موديرنا الحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاح.

#الولايات المتحدة الأمريكية #لقاح موديرنا #لقاح كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 17 و 18

فيديو بو مفتاح كامل يحدث ضجة واسعة في الإمارات (شاهد)

يديعوت: إسرائيل نقلت لحماس عبر الوفد المصري مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل الأسرى وهذه تفاصيله ..

قناة العربية: مصر وضعت الخطوط العريضة لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد الصور : سريان حظر التجوال في قطاع غزة

شاهد: إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي قبل 42 عاما والهدية التي أحضرها له

الأخبار الرئيسية

تركي الفيصل

هآرتس: هكذا تشن إسرائيل حربا أهلية مَلكية في السعودية...

الصحة بغزة: تسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الجمعة

68

جبريل الرجوب يكشف الهدف الرئيسي من عودة العلاقات مع الاحتلال.. ويتحدث عن المصالحة

الرئيس

معاريف تتساءل: ما شكل التعاون الذي ستتبعه السلطة الفلسطينية مع إدارة بايدن؟

67

مسؤول أميركي: جماعات موالية لإيران "أتمّت" استعداداتها لاستهدافنا..!