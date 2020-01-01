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الولايات المتحدة تحسم أمر "لقاح فايزر" والتطعيم "سريعا جدا"

السبت 12 ديسمبر 2020 06:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تحسم أمر "لقاح فايزر" والتطعيم "سريعا جدا"



واشنطن/سما/

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، الجمعة، إجازة استخدام لقاح شركة فايزر لكوفيد-19، مع توقع بدء التطعيم في غضون أيام فيما يعد نقطة تحول في الولايات المتحدة، حيث أودت الجائحة بحياة أكثر من 295 ألف شخص.


ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني "بيونتيك"، الذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 في المئة في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر.

ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل، المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح، التي تبلغ 2.9 مليون جرعة.


وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع مصور بث على تويتر "الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تنتج لقاحا آمنا وفعالا يمكن التحقق منه. إن إنجاز اليوم هو تذكير بالإمكانيات غير المحدودة لأميركا".

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح فايزر/بيونتيك لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء.

كما أجازت كندا اللقاح وتتوقع أن يبدأ التطعيم هذا الأسبوع. ووافقت المكسيك والبحرين على لقاح فايزر.

#الولايات المتحدة الأمريكية #فايروس كورونا #شركة فايزر #شركة بيونتيك #لقاح فايزر وبيوتنيك

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