ترامب يعلن "معجزة أميركا الطبية": كورونا سينتهي هنا

واشنطن/سما/

في إعلان هام يأتي قبل نحو شهر من مغادرته للبيت الأبيض، كشف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، أن أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" بالولايات المتحدة، وذلك بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح تصنعه شركتا "فايزر" و"بايونتيك".



وقال ترامب على تويتر: "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفا "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".

وبيّن أن الولايات المتحدة أنتجت "لقاحا لفيروس كورونا في ظرف 9 أشهر فقط"، واصفا ذلك كما لو أن "الشعب الأميركي حقق معجزة طبية".

وأشار إلى أن كبار السن والعاملين في الصفوف الأمامي بالميدان الطبي سيأخذون اللقاح أولا، متوقعا أن يساهم في خفض عدد الإصابات والوفيات.

وتابع قائلا: "منحنا فايزر ملياري دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاحK مع إمكانية إنتاج 500 مليون جرعة إضافية".

وأكد أن اللقاحات "ستكون مجانية للمواطنين الأميركيين" لافتا إلى أنه لم تسجل آثار جانبية في التجارب السريرية على اللقاح.

واختتم ترامب بالقول إن فيروس كورونا "انطلق من الصين لكنه سينتهي هنا في الولايات المتحدة".