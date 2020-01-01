تدهور الحالة الوبائية في مدينة القدس وأرقام قياسية بالإصابات والوفيات

القدس المحتلة/سما/

اكد الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا) أن الحالة الوبائية في مدينة القدس شهدت خلال اليومين الماضيين إنتكاسة كبيرة من خلال تسجيل ثلاث حالات وفاة ؛ حالتان في البلدة القديمة وحالة في واد الجوز، ليتجاوز عدد الوفيات الكلي (١١٥) بإلإضافة لتسجيل (٣٦٨) اصابة خلال يومين.

ووبحسب الجبريني، فقد تم تسجيل ( ٢٠٠) إصابة يوم أمس الخميس ( رقم قياسي في يوم واحد )، وتسجيل (١٦٨) إصابة اليوم الجمعة، مشيراً الى أن الامر الذي ينذر بخطر كبير قد يتسبب بدخول المزيد من أحياء المدينة الى اللون الأحمر وفقا لمؤشر الرمزور وينذر بتدابير صعبة جديدة ، المقدسيون بغنى عنها، ومع تسجيل ( ٢٢٨) حالة شفاء يصل عدد الحالات النشطة الى ( ١٣٩٤ ) إصابة بينها العديد من الإصابات الخطيرة والحرجة .

وناشد الدكتور الجبريني المقدسيين مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية ؛ وخصوصا إرتداء الكمامات باستمرار ، الحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة ، بكونها الطرق الكفيلة لوقف اي تدابير جديدة ، ولاسيما وأن معظم الحالات الخطيرة والموصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات تعود لمواطنين عرب .



وأكد الجبريني أن هزيمة الفيروس لن تتحقق إلا بالحفاظ على التعليمات الصحية لحين وصول اللقاحات التي اقرتها وزارة الصحة سائلاً الله السلامة للجميع.