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طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

السبت 12 ديسمبر 2020 06:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

اليوم وغداً ستشهد البلاد جواً إستثنائيا مع إرتفاع طفيف آخر ويسود جو دافء بشكل لافت لا يشبه جو كانون الأول وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بأكثر من ستة درجات مئوية.

هذه الأجواء ستتبدل إعتباراً من النصف الثاني من يوم الإثنين لتعود الأجواء باردة وأمطار مرتقبة خلال النصف الثاني الأسبوع القادم.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم السبت والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم السبت يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-5 درجات، وفي ساعات الصباح تسود أجواء مائلة للبرودة بشكل عام، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة بشكل عام في مختلف المناطق ودافئة نسبياً في المناطق المنخفضة مع تشكيلات من السحب العالية في السماء، وفي ساعات الليل تسود اجواء مائلة للبرودة بشكل عام وخصوصاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية.

ويوم غد الأحد يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات، وفي ساعات الصباح تسود أجواء مائلة للبرودة بشكل عام، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة الى دافئة نسبياً بشكل عام في معظم أرجاء البلاد، وتسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً في المناطق المنخفضة والغورية، وتظهر في السماء سحب عالية، وفي ساعات الليل تسود اجواء معتدلة تسبياً الى مائلة للبرودة بشكل عام ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية.

ويوم بعد غد الإثنين يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد خلال النهار تدريجياً بكتلة هوائية أكثر برودة ورطوبة مع هبات نشطة أحياناً للرياح، وتكون الأجواء مائلة للبرودة الى باردة نسبياً بوجه عام مع فرصة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة في كافة المناطق، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبياً، وتكون الأجواء باردة نسبياً بوجه عام مع هطول للأمطار المتفرقة في معظم المناطق والتي تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي في كافة المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار محلية في مناطق مختلفة من البلاد ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً.

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