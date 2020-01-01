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معلق وموعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

السبت 12 ديسمبر 2020 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلق وموعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 بمستهل منافسات الفريقين في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020 - 2021.

وقالت المصادر إن موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب الساعة 07:30 مساء اليوم بتوقيت مصر وفلسطين والسودان والأردن وليبيا وسوريا، 06:30 في المغرب وتونس والجزائر.

ووفقا للمصادر، فإن ماتش الزمالك والمقاولون العرب ينطلق الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت والبحرين، وعند التاسعة والنصف في سلطنة عمان والإمارات.

معلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب:

وتكون افتتاحية الفريقين في البطولة المحلية على قناة أون تايم سبورت إتش دي الأولى (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق حاتم بطيشة، واستيديو تحليلي بقيادة المذيع سيف زاهر.

ونجحت اللجنة المؤقتة في نادي الزمالك، بالحفاظ على الأعمدة الأساسية بالفريق عقب خسارة نهائي أفريقيا أمام الأهلي وعدم حصد أي لقب الموسم الماضي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ويخشى الزمالك خصمه المقاولون الذي فاز عليه في إياب الموسم الأخير بهدف نظيف، إذ أصبح فريقا قويا بقيادة المدرب عماد النحاس، علما أنه فاز قبل أيام في الكونفدرالية بنتيجة قياسية.

وتقام مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري على ستاد الكلية الحربية، بالتزامن مع لقاء بيراميدز ضد الاتحاد السكندري بملعب الدفاع الجوي، وموقعة البنك الأهلي أمام فريق وادي دجلة.

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