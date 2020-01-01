مقاتلة توجه ضربة قوية بالركبة لوجه منافستها (فيديو)

وكالات

انتزعت البرازيلية جوليانا فيلاسكيز حزام بطلة "بيلاتور" للفنون القتالية المختلطة "MMA" من الأمريكية إيليما لي ماكفارلين بعد فوزها عليها، فجر اليوم الجمعة، في الولايات المتحدة.

وكادت جوليانا فيلاسكيز أن تنهي النزال في الثانية الأخيرة من الجولة الثالثة عندما وجهت ضربة عنيفة بركبتها لوجه منافستها الأمريكية، ولكن الوقت انتهى والتقطت حاملة اللقب أنفاسها خلال فترة الاستراحة وتابعت المواجهة واحتفظت بحظوظها في الفوز حتى اللحظة الأخيرة، إلا أنها خسرت في نهاية المطاف بالنقاط.



وكان ذلك النزال الرئيسي لبطولة "Bellator 254" تألف من خمس جولات، وأقيمت البطولة في مدينة أونكاسفيل بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وحققت جوليانا فيلاسكيز (34 عاما) انتصارها الحادي عشر حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، من دون أن تتعرض لأي هزيمة.

بينما تجرعت إيليما لي ماكفارلين (30 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بعد 11 انتصارا أيضا.