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"معجزة" طفلة عمرها 7 سنوات ترفع 80 كغم (فيديو + صور)

الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معجزة" طفلة عمرها 7 سنوات ترفع 80 كغم (فيديو + صور)



وكالات

فجرت الطفلة الكندية روري فان أولف مفاجأة من العيار الثقيل "معجزة" بفوزها في دورة لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية، في فئة وزن ما دون 30 كغم، وللفئة العمرية 13 عاما.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن روري وهي من العاصمة أوتاوا، وتبلغ من العمر 7 سنوات، دخلت تاريخ هذه الدورة كأصغرة بطلة لرفع الأثقال فيها.


ونشرت روري مقاطع فيديو وصورة لها خلال التدريبات الخاصة بها، عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، وتمكنت من رفع وزنا قدره 80 كغم.


وتعتبر روري أن ممارستها لرياضة رفع الأثقال مجرد هواية، وتفضل الجمباز الذي تمارسه تسع ساعات في الأسبوع، وترسم الوشم "تاتو" المؤقت على جسدها خلال مشاركتها في البطولات فقط.

#الطفلة الكندية #روروي فان أولف #رفع الأثقال

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