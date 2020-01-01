رحيل الممثل والمصارع توم ليستر

وكالات

توفي الممثل والمصارع الأمريكي الشهير توم ليستر، يوم الخميس، عن عمر ناهز 62 عاما، في منزله بمدينة لوس أنجلوس.



وقال سيدني كوان، مدير أعمال توم ليستر، إنه تم العثور على الأخير ميتا في منزله في "مارينا ديل ري" بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، بعد ظهر يوم أمس الخميس.

وفي حين أنه لم يتم الكشف عن سبب الوفاة، أشار كوان إلى أن ليستر قد أصيب بفيروس "كورونا" المستجد في وقت سابق من هذا العام، وتعافى منه، وفق ما ذكر موقع "yahoo" الإلكتروني.

وعانى ليستر، خلال الأسبوع الماضي، من مرض غير مؤكد، كما أنه واجهة صعوبات في التنفس، وتوقف عن تصوير فيلم جديد كان يعمل عليه، فور علمه بإصابته.

ونقل موقع "Variety" عن كوان قوله: "نحن مكتئبون. لقد كان رجلا عظيماً بقلب من ذهب. لقد أحب الجميع هذا العملاق اللطيف".



ولعب توم ليستر خلال مسيرته المهنية، أكثر من مائة دور في السينما والتلفزيون، ومارس كرة القدم الأمريكية، وشارك في رياضة ألعاب القوى "رمي الجلة"، وخاض نزالات على حلبات المصارعة الترفيهية "WWF".