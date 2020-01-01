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من هي أشهر الشركات المصنعة للهواتف لهذا العام ؟

الجمعة 11 ديسمبر 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هي أشهر الشركات المصنعة للهواتف لهذا العام ؟



وكالات

نشرت شركة Counterpoint Research نتائح إحصائيات أجرتها لمعرفة أشهر الشركات المصنعة للهواتف لعام 2020.

وتبعا لإحصائيات الشركة فإن تصنيع الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام الجاري نما ليصل عدد الهواتف المصنعة إلى 366 مليون جهاز، وحصلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية على الحصة الأكبر من هذه الأرقام، إذ استحوذت على 22% من نسبة الهواتف المصنعة،بـ 80.4 مليون هاتف ذكي.

واحتلت شركة هواوي وفقا لإحصائيات الشركة المرتبة الثانية في التصنيف بنسبة 14% من عدد الهواتف المصنعة ، وتلتها شركة Xiaomi في المركز الثالث، متجاوزة شركة آبل لأول مرة.


ولم تتصدر سامسونغ تصنيف مصنعي الهواتف الذكية في العالم فحسب، بل أظهرت أفضل النتائج بشكل عام مقارنة بالشركات الأخرى في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وبلدان الشرق الأوسط، أما في بلدان آسيا فحافظت هواوي على صدارتها في تلك النتائج، بينما احتفظت آبل بشعبيتها في الولايات المتحدة.

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