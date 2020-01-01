هل يمكن لمن يتحسس من البنسلين الحصول على لقاح "كوفيد-19"؟

وكالات

تقول الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، إن الذين لديهم تاريخ من ردود الأفعال التحسسية الكبيرة يجب ألا يحصلوا على لقاح Pfizer / BioNTech .

وجاء ذلك بعد الإبلاغ عن إصابة اثنين من العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، بردود فعل تحسسية مفرطة، جراء تلقي لقاح فيروس كورونا المشترك بين متلقي لقاح Pfizer وBioNTech ، في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وأشارت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إلى أن النصيحة تنطبق على أولئك الذين لديهم ردود فعل تجاه الأدوية أو الطعام أو اللقاحات.

وتُعرف هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الحساسية المفرطة بأنها "رد فعل شديد ومن المحتمل أن يهدد الحياة لمثير مثل الحساسية".

وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، إن كلا الشخصين يتعافيان بشكل جيد. مشيرا إلا أن ردود الفعل هذه "شائعة في اللقاحات الجديدة"، واصفا إياها بأنها إجراء احترازي.

وردود الفعل مثل هذه غير شائعة، ولكنها تحدث مع لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاح الإنفلونزا السنوي.

وقال رئيس الوكالة التنظيمية للأدوية (MHRA)، الدكتور جون راين: "يجب ألا يتلقى لقاح BioNTech وPfizer أي شخص لديه تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه لقاح أو دواء أو طعام. لا ينبغي إعطاء جرعة ثانية لأي شخص عانى من الحساسية المفرطة بعد إعطائه الجرعة الأولى من هذا اللقاح. الحساسية المفرطة من الآثار الجانبية المعروفة، وإن كانت نادرة جدا، لأي لقاح. معظم الناس لن يصابوا بالحساسية المفرطة والفوائد في حماية الناس من كوفيد-19 تفوق المخاطر".



وأضاف الدكتور راين أن المملكة المتحدة "يمكن أن تكون واثقة تماما" من أن لقاح Pfizer / BioNTech استوفى "معايير السلامة والجودة والفعالية الصارمة للوكالة التنظيمية".

وتابع الدكتور راين: "يجب على أي شخص من المقرر أن يتلقى اللقاح أن يحضر في موعده ومناقشة أي أسئلة أو تاريخ طبي للحساسية الخطيرة مع أخصائي الرعاية الصحية قبل الحصول على اللقاح".

ووقع الإبلاغ عن عدد قليل من ردود الفعل التحسسية خلال المرحلة الثالثة من تجارب Pfizer و BioNTech.

وقال بيتر أوبنشو، الرئيس السابق للجمعية البريطانية لعلم المناعة وأستاذ الطب التجريبي في إمبريال كوليدج لندن، إن هناك "فرصة ضئيلة للغاية" لحدوث تفاعل تحسسي مع أي لقاح.

وأضاف: "لكن من المهم أن نضع هذا الخطر في نصابه. كان حدوث أي رد فعل تحسسي أحد العوامل التي تم رصدها في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح كوفيد-19 من قبل Pfizer / BioNTech ، والتي تم إصدار البيانات التفصيلية منها أمس".

وواصل: "أبلغوا عن عدد صغير جدا من ردود الفعل التحسسية في كل من مجموعتي اللقاح والعلاج الوهمي (0.63% و0.51%)".

وأشار إلى أنه "على غرار طرح جميع اللقاحات والأدوية الجديدة، تتم مراقبة لقاح كوفيد-19" الجديد عن كثب من قبل الوكالة التنظيمية للأدوية".

تنصح الوكالة التنظيمية للأدوية (MRHA) حاليا، أي شخص لديه تاريخ من الحساسية المفرطة أو ردود الفعل التحسسية الشديدة بعدم تلقي لقاح Pfizer / BioNTech.

وقال الدكتور ديفيد طومسون من Medic Testing لصحيفة "إكسبرس" البريطانية: "في غضون ساعات من طرح لقاح Pfizer / BioNtech الجديد، كانت هناك تحذيرات بشأن أولئك الذين يعانون من الحساسية ممن يتلقون اللقاح. ويمكن أن تتراوح حساسية البنسلين من خفيفة جدا إلى مهددة للحياة، والإرشاد الحالي هو أن الأشخاص الذين يعانون من ردود فعل تحسسية كبيرة هم فقط الذين يجب عليهم تجنب لقاح Pfizer / BioNtech".

"لا توجد تعليقات حتى الآن بشأن الحساسية وتطوير لقاحات أخرى لـ COVID-19."

وأضاف الدكتور طومسون: "لا يشكل البنسلين جزءا من لقاح Pfizer / BioNtech.

ومع ذلك، فإن اللقاح يعمل من خلال تحفيز جهاز المناعة لديك. وحذرت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، من أن أولئك الذين يعانون من ردود فعل تحسسية شديدة، مثل حساسية البنسلين الشديدة، قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بالحساسية تجاه اللقاح".