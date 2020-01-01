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اردوغان يفتعل مشكلة تاريخية مع ايران بقصيدة شعرية

الجمعة 11 ديسمبر 2020 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان يفتعل مشكلة تاريخية مع ايران بقصيدة شعرية



طهران / وكالات /

ردت أنقرة على استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، السفير التركي لدى طهران بالمثل.

وقامت الخارجية التركية باستدعاء السفير الإيراني معربة عن استيائها إزاء "ادعاءات لا أساس لها" وجهتها طهران بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي وقت سابق الجمعة، طالبت الخارجية الإيرانية أنقرة بتقديم "إيضاحات فورية"،

وقالت طهران: "لقد ولت مرحلة الأطماع التوسعية، وإيران لا تسمح لأحد بالنيل من سيادتها، ولن تتنازل عن أمنها القومي قيد أنملة".

وشددت الخارجية على أن إيران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي.

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني، أمس الخميس في باكو، أثارت ردود أفعال غاضبة في إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".

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