"أنا وزملائي سئمنا الأكاذيب".. غانتس: نتنياهو يدفعنا للانتخابات لكنه لن يكون رئيسًا للحكومة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي البديل ووزير الجيش، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن "بينامين نتنياهو لن يكون رئيسا للوزراء في حال أجريت انتخابات جديدة".

وأضاف غانتس "بسبب الاعتبارات الشخصية لنتنياهو نحن نندفع نحو انتخابات رابعة، لكن لن يكون في نهايتها نتنياهو رئيسا للحكومة مرة أخرى".

وتابع غانتس قائلا "يجب الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها -اعتماد ميزانية الدولة-، مستدركا "نحن لم نتخل عن رغبتا في خدمة مواطني إسرائيل في حكومة تعمل، لكن أنا وزملائي سئمنا الأكاذيب".



وتأتي التعليقات في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على مشروع قانون لحل الدورة الثالثة والعشرين للكنيست الإسرائيلي الأسبوع المنصرم بأغلبية 61 نائبا في قراءة أولية، وبدعم من أزرق أبيض.