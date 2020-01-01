الشرطة بغزة توقف 1464 مخالفًا لقرار حظر التجوال والإغلاق الكامل

غزة / سما /

أعلن الناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي مساء الجمعة إيقاف 1464 مخالفًا لقرار حظر التجوال والإغلاق الكامل لقطاع غزة يومي الجمعة والسبت.

وشدّد البطنيجي، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للشرطة الفلسطينية، على أنّ كل من يخالف قرار حظر التجوال والإغلاق المفروض يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية حفاظًا على سلامتهم.

وبيّن أنّ وزارة الداخلية والأمن الوطني تهدف من وراء قرار حظر التجوال والإغلاق تطويق دائرة انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة وتقليل عدد الإصابات.