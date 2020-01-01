النيابة بغزة تفتح تحقيقًا في 324 قضية بمحافظات القطاع

غزة / سما /

قالت النيابة العامة في غزة يوم الجمعة إنّها فتحت تحقيقًا في 324 قضية بمحافظات القطاع.

وبيّنت النيابة العامة، في إيجازها اليومي، أنّها فتحت 34 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و307 قضايا تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، وقضية واحدة تتعلّق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأعلنت قيامها باتّخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وتوقيف 60 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة، واستمرار بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.