  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة بغزة تفتح تحقيقًا في 324 قضية بمحافظات القطاع

الجمعة 11 ديسمبر 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة بغزة تفتح تحقيقًا في 324 قضية بمحافظات القطاع



غزة / سما /

قالت النيابة العامة في غزة يوم الجمعة إنّها فتحت تحقيقًا في 324 قضية بمحافظات القطاع.

وبيّنت النيابة العامة، في إيجازها اليومي، أنّها فتحت 34 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و307 قضايا تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، وقضية واحدة تتعلّق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأعلنت قيامها باتّخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وتوقيف 60 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة، واستمرار بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

#غزة #النيابة العامة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: إسرائيل نقلت لحماس عبر الوفد المصري مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل الأسرى وهذه تفاصيله ..

شاهد .. مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 17 و 18

حقيقة وفاة مهند الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ

قناة العربية: مصر وضعت الخطوط العريضة لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

أسعار العملات : سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

شاهد الصور : سريان حظر التجوال في قطاع غزة

شاهد: إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي قبل 42 عاما والهدية التي أحضرها له

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 400 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الجمعة

68

جبريل الرجوب يكشف الهدف الرئيسي من عودة العلاقات مع الاحتلال.. ويتحدث عن المصالحة

الرئيس

معاريف تتساءل: ما شكل التعاون الذي ستتبعه السلطة الفلسطينية مع إدارة بايدن؟

67

مسؤول أميركي: جماعات موالية لإيران "أتمّت" استعداداتها لاستهدافنا..!

صراع

قيادي في حركة فتح ينتقد "الازدواجية" في تعاطي بعض الدول العربية مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي