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(مكان): إسرائيل تتعاون مع نيودلهي لإقامة مشروع مائي ضخم في الهند

الجمعة 11 ديسمبر 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
(مكان): إسرائيل تتعاون مع نيودلهي لإقامة مشروع مائي ضخم في الهند



القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن إسرائيل والهند يتعاونان في مشروع مائي ضخم في هذه الدولة الاسيوية العملاقة. 

ويتوقع الأسبوع المقبل توجيه الدعوة لشركات إسرائيلية لتقديم عروض للتخطيط لهذا المشروع في ولاية أوتار برادش التي يقطنها 240 مليون شخص. 

ويعكف على دفع المشروع قدماً، وزارتا الموارد المائية والخارجية، وسفير إسرائيل في نيودلهي، رون مالكا، حيث أن المشروع يرمي إلى إيجاد حلول لعشرات القرى في مجالي تجميع المياه والري.

وبعد اختيار الشركة الإسرائيلية التي ستتولى المشروع، ستطرح عطاءات لتنفيذه بتكلفة مئات ملايين الشواكل. 

وقال وزير الموارد المائية في إسرائيل، زئيف الكين: إن إسرائيل ترى في التعاون مع الهند فرصة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي.
 

#اسرائيل #الهند #مشروع مائي

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