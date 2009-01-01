رئيس بلدية غزة: أصدرنا توجيهات لجميع الطواقم الميدانية بالعمل لما فيه مصلحة المواطنين

غزة / سما /

قال رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج، اليوم الجمعة، إنه تم إصدار توجيهات لجميع الطواقم الميدانية بالعمل لما فيه مصلحة المواطنين.



وأكد في تصريحات صحفية، أن البلدية اتخت التدابير الكافية للتأكد من نظافة جميع المناطق والشوارع والأسواق، فيما عملت طواقمها اليوم والليلة الماضية بجد لتنظيف الأسواق والشوارع.



وشدد على أن فرق توزيع المياه تعمل على مدار الساعة لضمان وصول المياه لمنازل المواطنين وأعمال فرق متابعة مضخات الصرف الصحي لا تتوقف.



وقال السراج: إن وحدة المعلومات والشكاوى تستقبل اتصالات المواطنين وتتابع شكاويهم عبر رقم الطوارئ المختصر 115.

