36 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 36 وفاة و 2338 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3286 حالة، والإصابات إلى 255459.

وتوزّعت الإصابات على 801 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و568 حالة في محافظة إربد، منها 162 حالة في الرمثا، و222 حالة في محافظة الزرقاء، و157 حالة في محافظة المفرق، و114 حالة في محافظة عجلون، و92 حالة في محافظة الطفيلة، و90 حالة في محافظة البلقاء، و90 حالة في محافظة مأدبا، و90 حالة في محافظة الكرك، و81 حالة في محافظة جرش، و19 حالة في محافظة العقبة، و14 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 42427 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 117 حالة، فيما غادرت 166 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1225 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 1068 بنسبة إشغال بلغت 25 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 366 بنسبة إشغال بلغت 41 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 179 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 21 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3108 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 209746 حالة.

وأضاف أن 19225 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2797026 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 16ر12 بالمئة.