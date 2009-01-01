قيادي في حركة فتح ينتقد "الازدواجية" في تعاطي بعض الدول العربية مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رام الله/سما/

قال القيادي في حركة فتح وعضو المجلس التشريعي نبيل عمرو اليوم الجمعة في لقائه مع "قناة فرانس24" أن المغرب كانت تقيم علاقات مع اسرائيل ولكن بمستوى منخفض ونحن نعرف ذلك جيدا والمغرب لم يخفي تلك العلاقات وكانت الأمور واضحة.

أما التطور الجديد الذي حدث هو نقلة في الازدواجية التي تكرست على صعيد العلاقات بين القضية الفلسطينية والعرب وبين اسرائيل والعرب.



الآن أًصبحوا يسيران في خطيين متوازيين ، "أن العرب ذاهبون الي التطبيع مع اسرائيل واصبحوا الان عدد لاباس به من الدول العربية طبعت مع اسرائيل وفي نفس الوقت يعلنون انهم مع المواقف الوطنية الفلسطينية و مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني .

وأضاف أن الازدواجية هي موقف يعلن تاييده للحقوق الفلسطينية وحل الدولتين والمطالب الفلسطينيية جميعا دون تحفظ ، ولكن في الماضي كان هذا الوحيد المطروح على الطاولة وعلى اسرائيل أن تقدم شيئا لقاء التطبيع العربي ،اما الان صار الاثنين يمشيان في خطان متوازيان

تطبيع عربي ثم تأكيد على المواقف العربية ، ونحن كفلسطينييون غير مستفيديون من ذلك .

