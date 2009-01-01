  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نحن كفلسطينيون غير مستفيدون من ذلك

قيادي في حركة فتح ينتقد "الازدواجية" في تعاطي بعض الدول العربية مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الجمعة 11 ديسمبر 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في حركة فتح ينتقد "الازدواجية" في تعاطي بعض الدول العربية مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي



رام الله/سما/

قال القيادي في حركة فتح وعضو المجلس التشريعي نبيل عمرو اليوم الجمعة في لقائه مع "قناة فرانس24"  أن المغرب كانت  تقيم علاقات مع اسرائيل  ولكن بمستوى منخفض ونحن نعرف ذلك جيدا والمغرب لم يخفي تلك العلاقات وكانت الأمور واضحة.

أما التطور الجديد الذي حدث هو نقلة في الازدواجية التي تكرست على صعيد العلاقات بين القضية الفلسطينية والعرب وبين اسرائيل والعرب.


الآن أًصبحوا  يسيران في خطيين  متوازيين ، "أن العرب ذاهبون الي التطبيع مع اسرائيل واصبحوا  الان عدد لاباس به من الدول العربية طبعت مع اسرائيل وفي نفس الوقت يعلنون انهم مع المواقف الوطنية الفلسطينية و مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني .

وأضاف أن  الازدواجية  هي موقف يعلن تاييده للحقوق الفلسطينية وحل الدولتين والمطالب الفلسطينيية جميعا دون تحفظ ، ولكن في الماضي كان هذا الوحيد المطروح على الطاولة وعلى اسرائيل أن تقدم شيئا لقاء التطبيع العربي ،اما الان صار الاثنين يمشيان في خطان متوازيان 

تطبيع عربي ثم تأكيد على المواقف العربية ، ونحن كفلسطينييون غير مستفيديون من ذلك .
 

#القضية الفلسطينية #نبيل عمرو #اسرائيل #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: إسرائيل نقلت لحماس عبر الوفد المصري مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل الأسرى وهذه تفاصيله ..

صورة: أول زعيم عربي يبارك اتفاق المغرب وإسرائيل.. ويصفه بـ"الخطوة الهامة"

حقيقة وفاة مهند الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ

شاهد الصور : سريان حظر التجوال في قطاع غزة

حقيقة إعدام الرواد الحسيني محمد بو جبارة

أسعار العملات : سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

شاهد: إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي قبل 42 عاما والهدية التي أحضرها له

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: المرحلة الحالية خطيرة وحساسة.. والإغلاق الشامل ليومين من شأنه إحداث تغيير

روسيا تعلق على اتفاق المغرب واسرائيل.. "يجب ألا يكون على حساب الشعب الفلسطيني"

جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية في العالم العربي.. وترامب يبشر الأجيال المقبلة بمستقبل أسود!

قناة العربية: مصر وضعت الخطوط العريضة لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

الرجوب: فتح ملتزمة التزامًا تامًا بكل ما تم الاتفاق عليه في حوارها مع حركة حماس