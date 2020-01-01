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بطل خارق ونجم سلة ضمن التغريدات الأكثر رواجا على تويتر حول العالم

الجمعة 11 ديسمبر 2020 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطل خارق ونجم سلة ضمن التغريدات الأكثر رواجا على تويتر حول العالم



وكالات

كشف موقع "تويتر" عن قوائمه السنوية لأكثر التغريدات والأشخاص الذين لاقوا رواجا عبر منصته خلال عام 2020 في الشرق الأوسط والعالم.

وحازت آخر تغريدة للممثل الأمريكي الراحل، تشادويك بوسمان، بطل فيلم الأبطال الخارقين "بلاك بانثر"، على لقب "أكثر تغريدة نالت إعادة تغريد" (3.1 مليون مرة)، وكذلك "أكثر تغريدة حازت على الإعجاب في تاريخ تويتر" (7.5 مليون مرة).


وعن أكثر التغريدات التي حازت على إعجاب العالم في عام 2020، تلك التي تذكر فيها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، نجم السلة الأمريكي الراحل، كوبي براينت (3.9 مليون مرة) وتغريدة الممثل ماكولي كالكن، بطل أفلام "وحدي في المنزل"، بمناسبة عيد ميلاده الـ40 (3.3 مليون مرة)، وتغريدة كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية (3.3 مليون مرة.


وعن أكثر 10 أسماء تم التغريد بهم في عام 2020، هم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، والمواطن الأمريكي الأسود الذي قتل على يد عناصر من الشرطة الأمريكية، جورج فلويد، ونجم كرة السلة، كوبي براينت، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وفريق "بي تي إس" الغنائي من كوريا الجنوبية، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ومغني الراب الأمريكي، كانيى ويست، ورجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، وكمالا هاريس نائبة جو بايدن.

وذكر موقع "تويتر" من بين إحصائياته السنوية أن أكثر من 700 مليون تغريدة في عام 2020 كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء العالم، وكان دونالد ترامب وجو بايدن وباراك أوباما وناريندرا مودي وكمالا هاريس من بين الشخصيات السياسية العالمية الأكثر تداولا على موقع التغريدات الشهير.

وحاز هاشتاغ "Black Lives Matter" - اسم حركة دشنت بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد - على المركز الثاني في قائمة أكثر الهاشتاغات رواجا حول العالم، من بعد صاحب المركز الأول "COVID19" المتعلق بفيروس "كورونا" المستجد.

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