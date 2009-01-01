زيدان يعترف بأبرز المرشحين للقب الدوري

وكالات

اعترف مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، من هو أبرز المرشحين لنيل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل المواجهة المنتظرة بين ناديه وغريمه أتليتيكو مدريد في لقاء الديربي، غدا السبت.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي "بالطبع، بات من أبرز المرشحين".

وتابع "يظهر أتليتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري ويقدم مستويات رائعة". موضحا، "نعرفهم جيدا". وقال:

نرغب في الفوز بكل مباراة، خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة، فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية.

وأشاد المدرب الفرنسي بلاعب وسط أتليتيكو ماركوس يورينتي، اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، الذي تخرج من قطاع الشباب في ريال مدريد قبل الانضمام لغريمه في المدينة في 2019.



وقال زيدان: "لا يدهشني الأداء الذي يقدمه، فهو لاعب من طراز رفيع ويقدم مستويات أفضل مما كان عليه في ريال مدريد. كنا نعرف دائما أنه لاعب موهوب، ويسعدني بتقدمه".

وأضاف زيدان، الذي رحب بعودة القائد سيرجيو راموس في انتصار يوم الأربعاء بدوري الأبطال على بروسيا مونشنغلادباخ، أن لاعب الوسط فيدريكو بالبيردي والظهير داني كارباخال يقتربان من العودة للتشكيلة الأساسية.

لكن حامل اللقب سيفتقد لجهود ثلاثي الهجوم إيدن هازارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز إضافة إلى لاعب الوسط مارتن أوديغارد.

ويتصدر أتليتيكو المسابقة ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم بعد عشر مباريات برصيد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة.

وقبل مباراة القمة يتفوق أتليتيكو في الصدارة بفارق ست نقاط على ريال صاحب المركز الرابع الذي لعب 11 مباراة. وأقر زيدان بأن بداية فريقه السيئة للموسم تعني أن غريمه أتليتيكو بقيادة المدرب دييجو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.