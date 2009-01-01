الرئيس يهنئ رئيس بوركينا فاسو بعيد الجمهورية

رام الله / سما /

هنأ الرئيس محمود عباس، رئيس جمهورية بوركينا فاسو "روك مارك كريستيان كابوري"، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الجمهورية.

وأعرب الرئيس، في برقية التهنئة، عن اعتزازه بما يجمع البلدين والشعبين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل، مثمنا مواقف الرئيس كابوري التضامنية الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وتمنى الرئيس عباس، لرئيس بوركينا فاسو الصحة والسعادة، ولبلده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والبلدين التطور والنماء.