السفير أبو بكر يطلع وزير خارجية غينيا على آخر التطورات السياسية

كوناكري /سما/

أطلع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية غينيا ثائر أبو بكر، وزير الخارجية الغيني مامادي توريه، على التطورات السياسية الفلسطينية.

وبحث أبو بكر مع الوزير الغيني، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الغينية كوناكري، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، كما تم مناقشة برامج التعاون وتقييم ما تم منها، والاتفاق على الاستمرار بتنفيذ البرامج من خلال وكالة التعاون الدولي.

ونقل أبو بكر للوزير توريه تحيات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وتعازيه بوفاة سفير غينيا لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

بدوره، أكد وزير الخارجية الغيني ثبات مواقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية