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صحيفة آس: يوفنتوس يقرر التخلص من رونالدو..بصفقة تبادلية

الجمعة 11 ديسمبر 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة آس: يوفنتوس يقرر التخلص من رونالدو..بصفقة تبادلية



وكالات

أفادت تقارير رياضية برغبة المسؤولين في يوفنتوس الإيطالي في استغلال شعور لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا بعدم شعوره بالراحة مع "الشياطين الحمر"، وذلك لتقديم صفقة "تبادلية" بين اللاعب الفرنسي، ومهاجم "السيدة العجوز" البرتغالي كريستيانو رونالدو.


وكان وكيل أعمال بوغبا، الإيطالي مينو رايولا، قد أعلن مؤخرا أن أيام الفائز بكأس العالم 2018 مع "منتخب الديوك"، في مانشستر يونايتد قد انتهت.

وحسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن كبير الكتاب الرياضيين في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ميغيل ديلاني، فإن المسؤولين بالنادي الإيطالي جادون في استغلال حالة عدم الراحة التي يشعر بها بوغبا في "أولد ترافورد" عبر تقديم عرض رسمي لضمه، نظير ذهاب رونالدو إلى مانشستر يونايتد.


وقال ديلاني في تصريحات أدلى بها خلال برنامج فوتبول رامبل: "ليس هذا مستحيلا، وما يتعلق بذلك كله كانت وجهة النظر القائلة إن يوفنتوس يحاول في النهاية الاستفادة من كريستيانو رونالدو، لاسيما مع تقدم سنه".

وبيّن ديلاني أن "يوفنتوس جربوا هذا الأسلوب مع ماوريسيو ساري، والآن يجربوه أيضا مع بيرلو، لكن هذا مستحيل تقريبا في ظل وجود كريستيانو رونالدو مع الفريق، بسبب الأسلوب الذي يلعب به الدون، فهو لا يناسب الطريقة الجماعية الجديدة على الإطلاق".

واسترسل قائلا: "لم يكن رونالدو يمثل مشكلة حينما كان في أوج مستواه الفني والبدني، لكن تظهر تلك المشكلة الآن، وبصورة أكبر من أي وقت مضى، فيوفنتوس بات يفرض عليه أن يلعب بأسلوب معين".

وتبدو تصريحات ديلاني منطقية إذ يبلغ رونالدو من العمر 35 عاما، وهو اللاعب الأعلى أجرا في يوفنتوس، إذ يحصل على 30 مليون إسترليني سنويا.

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