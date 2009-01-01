رئيس متابعة العمل الحكومي: الإجراءات المفروضة بغزة هدفها حماية المنظومة الصحية بمواجهة الوباء

غزة /سما/

أجرى رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ظهر الجمعة، جولة تفقدية لانتشار قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لمتابعة تطبيق الإغلاق الشامل وحظر التجوال في قطاع غزة.

وشارك في الجولة التفقدية كل من مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بالشرطة.

بدوره، قال د. عوض إن الجهد المبذول من قبل الأجهزة الحكومية ووزارة الداخلية في مواجهة فيروس كورونا، يحتاج إلى إسناد حقيقي من قبل المواطن من أجل تجاوز هذه الجائحة.

وأضاف في تصريح صحفي إنه "بدون الوعي والالتزام من قبل المواطن لن يكون هناك نجاح لهذه الإجراءات، في ظل التزايد الواضح في أعداد الإصابات والوفيات".

ولفت إلى أن الإجراءات المفروضة هدفها حماية المنظومة الصحية في مواجهة الوباء، والحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم.

وتوجه د. عوض بالشكر للمواطنين على التزامهم وانضباطهم وتفهمهم لهذه الإجراءات، مجددًا التأكيد بضرورة أن يكونوا سندًا للأجهزة الحكومية حتى يتم تجاوز هذه المرحلة.

وأشاد رئيس متابعة العمل الحكومي، بجهود الأجهزة الأمنية والشرطية على مدار محطات العمل، وعلى وجه الخصوص في ظل المرحلة الراهنة.

من جانبه قال اللواء توفيق أبو نعيم إن إجراءات حظر التجول تأتي من أجل حماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من انتشار الفيروس.

وأهاب اللواء "أبو نعيم" بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات المختصة، مؤكداً أنه سيتم معاقبة من يخالف تلك الإجراءات المفروضة.

من جهة أخرى، أكد اللواء محمود صلاح أن قوات الشرطة تعمل في خدمة أبناء شعبنا ومن أجل سلامتهم؛ داعياً المواطنين إلى التعاون معها في سبيل الحد من انتشار الوباء.

وتوجه اللواء "صلاح" بالشكر لأبناء شعبنا؛ لتعاونهم ودعمهم للأجهزة الأمنية والشرطية المنتشرة من أجل حمايتهم.