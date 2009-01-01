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المكتب الاعلامي الحكومي يتحدث عن حالة الحظر الشامل بغزة في يومها الأول

الجمعة 11 ديسمبر 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
المكتب الاعلامي الحكومي يتحدث عن حالة الحظر الشامل بغزة في يومها الأول



غزة /سما/

تحدث رئیس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، مساء الیوم الجمعة، عن عملیة سیر الإغلاق الكامل المفروض على قطاع غزة للحد من تفشي فیروس كورونا ، وبشأن عمل الطواقم الحكومیة والتزام المواطنین خلال تلك الفترة.

وقال معروف في تصريحات صحفية، إنه "منذ بدء تطبیق خطة حظر التجوال والإغلاق مساء أمس الخمیس ھناك درجة عالیة من إلتزام المواطنین بكل الاجراءات المنصوص علیھا والتي تم الاعلان عنھا سابقاً في قطاع غزة وھذه الحالة ستنعكس على الحالة الوبائیة وستسرع في تحقیق النتائج المرجوة من ھذا الإغلاق".

وأضاف بأن الطواقم العاملة في المیدان تعاملت مع حالات محدودة جداً من المخالفین لإجراءات حظر التجوال، وھذا یعكس تفھم وتعاون وإدراك من المواطنین بضرورة الاتزام بالتوجیھات.

وقال "واضح ان الجھات الحكومیة جمیعا بما فیھا وزارة الداخلیة ووزارة الصحة والبلدیة تقوم بدورھا المنوط بھا بشكل ممتاز وعلى مدار اللحظة، وھناك متابعة من قیادة العمل الحكومي".

وأعرب معروف عن أمله بأن تسیر الأمور على مدار الیومین كما سارت علیھ خلال الساعات الماضیة لأن ذلك سیعطي نتاج ایجابیة لموضوع الإغلاق، ویمكن أن یحد من انتشار العدوى وانتقال سلسلة ھذا الفیروس بین المحافظات والأحیاء في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه وضمن جھود الوزارة لتلبیة الحاجات الإنسانیة والحالات الطارئة فھناك أرقام للطوارئ بدءاً بالرقم الوطني للعملیات المركزیة 109 ،وھناك رقم 103 التابع لوزارة الصحة ومتابعة الحالات الطبیة العاجلة، وھناك رقم 115 الخاص بعملیات البلدیات للتعامل مع الحالات الطارئة للخدمات التي تقدمھا البلدیات.

وطالب معروف المواطنین بالاتصال بلا تردد في حال وجود أي حالات طارئة.

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