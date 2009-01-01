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وفاة اللواء أركان حرب" طلعت مسلم" في مصر

الجمعة 11 ديسمبر 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة اللواء أركان حرب" طلعت مسلم" في مصر



القاهرة/سما/

توفي مساء أمس الخميس، اللواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب 6 أكتوبر 1973.


وكانت أسرة اللواء طلعت مسلم أعلنت أنه توفي مساء أمس، وستشيع الجنازة الجمعة، من مسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة.

ولد اللواء طلعت أحمد مسلم، في 8 مايو 1935، بمحافظة الإسكندرية، والتحق بسلاح المشاة بالقوات المسلحة المصرية منذ عام 1952، وكان سنه وقتها لم يكتمل 17 عاما، بعدما قضى عامين فقط في الدراسة، بعد دخوله الكلية الحربية استثناء بقرار ملكي.

وبعد انتهاء خدمته بالقوات المسلحة، التحق طلعت مسلم بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام كمتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وعين عضوا باللجنة المصرية لمنظ

#طلعت مسلم #لواء أركان حرب #وفاة طلعت مسلم

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