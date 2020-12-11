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جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية في العالم العربي.. وترامب يبشر الأجيال المقبلة بمستقبل أسود!

الجمعة 11 ديسمبر 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية في العالم العربي.. وترامب يبشر الأجيال المقبلة بمستقبل أسود!



بيروت /سما/

قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، إن "الحاكم الحالي لأمريكا، دونالد ترامب، يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود".

ونشر جنبلاط تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب فيها:" إن الحاكم الحالي لأمريكا ترامب يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود، تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان"، مضيفا: "حيث إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير".

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