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صورة تكشف منح السيسي أعلى وسام في فرنسا بحضور ماكرون وزوجته

الجمعة 11 ديسمبر 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة تكشف منح السيسي أعلى وسام في فرنسا بحضور ماكرون وزوجته



سما /وكالات/

كشفت صحيفة le soir الفرنسية، عن صورة لتقلد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس المصري حصل على الوسام الأعلى في فرنسا، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته، في قصر الإليزيه.



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يذكر أن وسام جوقة الشرف الفرنسي، هو أعلى تكريم رسمي من فرنسا تقلد به باريس الشخصيات السياسية والعامة في العالم.

أنشأ نابليون بونابرت، القنصل الأول للجمهورية الفرنسية، هذا الوسام في عام 1802، ويعرف باسم "جوقة الشرف الوطني الفرنسي". 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قلد الفنانة اللبنانية فيروز بهذا الوسام، أثناء الزيارة التي قام بها إلى منزلها في لبنان بأغسطس الماضي.

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #فرنسا #ايمانويل ماكرون

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