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الجهاد الإسلامي تُعزي بوفاة اللواء "طلعت مسلم" أحد أبطال حرب أكتوبر

الجمعة 11 ديسمبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تُعزي بوفاة اللواء "طلعت مسلم" أحد أبطال حرب أكتوبر



غزة /سما/

أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن حزنها الشديد على رحيل أحد أبرز قادة الجيش المصري خلال حرب أكتوبر اللواء طلعت مسلم.

وقالت الجهاد الإسلامي: "نتقدم بأحر التعازي والمواساة من الشعب المصري الشقيق، وأحرار الأمة وتياراتها القومية والعروبية بوفاة أحد قادة الجيش المصري الأبطال في حرب أكتوبر اللواء طلعت مسلم، الذي ناصر الشعب الفلسطيني وساند القضية الفلسطينية وقضى حياته مدافعاً عن ثوابت الأمة وقضاياها ممثلاً بذلك دور المثقف والمفكر الذي يؤدي دوره ورسالته في كل موقع وفي كل مرحلة ولا يزيغ عن الحق ولا يتخلى عن مبادئه".

وأضافت: "كما نتقدم بالتعزية من أسرة الفقيد وعائلته الكريمة ولسائر أحرار الأمة العربية والإسلامية".
 

#الجهاد الاسلامي #حرب اكتوبر #وفاة #طلعت مسلم

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