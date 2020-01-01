  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العُمري: لقد نجحنا في زيادة القدرة لمحطة "المالحة" قبل ذروة الشتاء

الجمعة 11 ديسمبر 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
العُمري: لقد نجحنا في زيادة القدرة لمحطة "المالحة" قبل ذروة الشتاء



القدس المحتلة /سما/

أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس عن تشغيل محطة 'المالحة' والتي ستغذي محافظة بيت لحم ومناطق في جنوب محافظة القدس، وتحد من الانقطاعات في التيار الكهربائي، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة مع شركة كهرباء إسرائيل، وبجهود ضخمة ومشكورة من قبل مجلس إدارة الشركة.

وأضاف العُمري، في تصريح صحفي صدر اليوم الجمعة، أن الشركة بذلت كل جهد يلزم لتشغيل المحطة قبل الدخول في فصل الشتاء، بهدف سد العجز الكهربائي في هذه المناطق، والتقليل من الانقطاعات حال حدوث زيادة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال الكهربائية.

بدوره، بيّن م.صلاح علقم، مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة، أن هذه المحطة ستزود المناطق المجاورة بقدرة 20 ميجا، وستحسن من الجودة الكهربائية المقدمة لمشتركينا، وهو ما تهدف إليه الشركة في كافة مناطق امتيازنا، والتي كان آخرها تركيب محول جديد في قرية الجديرة بقدرة 10 ميجا، لتقوية الكهرباء في مناطق شمال القدس.

#كهرباء القدس

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: إسرائيل نقلت لحماس عبر الوفد المصري مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل الأسرى وهذه تفاصيله ..

صورة: أول زعيم عربي يبارك اتفاق المغرب وإسرائيل.. ويصفه بـ"الخطوة الهامة"

شاهد الصور : سريان حظر التجوال في قطاع غزة

حقيقة وفاة مهند الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ

حقيقة إعدام الرواد الحسيني محمد بو جبارة

شاهد: إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي قبل 42 عاما والهدية التي أحضرها له

العبادي: الطائرة التي قتلت سليماني والمهندس حصلت على موافقة عراقية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية في العالم العربي.. وترامب يبشر الأجيال المقبلة بمستقبل أسود!

قناة العربية: مصر وضعت الخطوط العريضة لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

الرجوب: فتح ملتزمة التزامًا تامًا بكل ما تم الاتفاق عليه في حوارها مع حركة حماس

p

استشهاد مواطن من نابلس متاثرا باصابته برصاص الاحتلال قبل أشهر

وزيرة الصحة : 21 وفاة و1743 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2451 حالة تعاف