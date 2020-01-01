العُمري: لقد نجحنا في زيادة القدرة لمحطة "المالحة" قبل ذروة الشتاء

أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس عن تشغيل محطة 'المالحة' والتي ستغذي محافظة بيت لحم ومناطق في جنوب محافظة القدس، وتحد من الانقطاعات في التيار الكهربائي، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة مع شركة كهرباء إسرائيل، وبجهود ضخمة ومشكورة من قبل مجلس إدارة الشركة.
وأضاف العُمري، في تصريح صحفي صدر اليوم الجمعة، أن الشركة بذلت كل جهد يلزم لتشغيل المحطة قبل الدخول في فصل الشتاء، بهدف سد العجز الكهربائي في هذه المناطق، والتقليل من الانقطاعات حال حدوث زيادة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال الكهربائية.
بدوره، بيّن م.صلاح علقم، مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة، أن هذه المحطة ستزود المناطق المجاورة بقدرة 20 ميجا، وستحسن من الجودة الكهربائية المقدمة لمشتركينا، وهو ما تهدف إليه الشركة في كافة مناطق امتيازنا، والتي كان آخرها تركيب محول جديد في قرية الجديرة بقدرة 10 ميجا، لتقوية الكهرباء في مناطق شمال القدس.