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داخلية غزة: مشهد التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول يعكس جانباً كبيراً من وعيهم

الجمعة 11 ديسمبر 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: مشهد التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول يعكس جانباً كبيراً من وعيهم



غزة /سما/

علق المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم اليوم الجمعة، على التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول في محافظات قطاع غزة.

وقال البزم في تصريح له: "مشهد التزام المواطنين وانضباطهم بحظر التجول في كافة محافظات قطاع غزة، يعكس جانباً كبيراً من وعيهم وتفهمهم للإجراءات الوقائية".

وأضاف: "في ذات الإطار تواصل قوات الأمن والشرطة عملها الميداني في متابعة تنفيذ قرار حظر التجول".

وذكر: "مقدار التزام المواطنين بإجراءات السلامة الخاصة والعامة سينعكس إيجاباً في تحقيق الأهداف المنشودة من تلك الإجراءات، بما يمكننا من تجاوز هذه الأزمة".

#غزة #وزارة الداخلية #الاغلاق الشامل #فيروس كورونا #حظر التجوال #قطاع غزة

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