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إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر مالك

الجمعة 11 ديسمبر 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر مالك



رام الله /سما/

أصيب شاب واعتقل آخر، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية في القرية التي تخرج احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس التين شرق القرية، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لاعتقال آخر لم تعرف هويته بعد.

وذكر شهود عيان، أن آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تعمدت الاصطدام بمركبة تقل مجموعة من المواطنين في القرية، بداعي أنهم كانوا يشاركون في المواجهات، ما أدى لإصابتهم برضوض، دون أن يتم اعتقال أي منهم.

#قوات الاحتلال #اعتقال #اصابات #قرية كفر مالك

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