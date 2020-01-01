  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات جراء قمع الاحتلال فعالية لزراعة أشتال زيتون شرق نابلس

الجمعة 11 ديسمبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء قمع الاحتلال فعالية لزراعة أشتال زيتون شرق نابلس



نابلس /سما/

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لزراعة أشتال زيتون بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي نصر أبو جيش، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في الفعالية، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني ونحو 15 آخرين بالاختناق.

وأوضح أن الفعالية تهدف لزراعة أشتال زيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تبلغ مساحتها 300 دونم.

#مواجهات #اصابات #زراعة أشتال زيتون

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: إسرائيل نقلت لحماس عبر الوفد المصري مقترحًا جديدًا لصفقة تبادل الأسرى وهذه تفاصيله ..

صورة: أول زعيم عربي يبارك اتفاق المغرب وإسرائيل.. ويصفه بـ"الخطوة الهامة"

حقيقة وفاة مهند الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ

شاهد: إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي قبل 42 عاما والهدية التي أحضرها له

العبادي: الطائرة التي قتلت سليماني والمهندس حصلت على موافقة عراقية (فيديو)

حقيقة إعدام الرواد الحسيني محمد بو جبارة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

قناة العربية: مصر وضعت الخطوط العريضة لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

الرجوب: فتح ملتزمة التزامًا تامًا بكل ما تم الاتفاق عليه في حوارها مع حركة حماس

p

استشهاد مواطن من نابلس متاثرا باصابته برصاص الاحتلال قبل أشهر

وزيرة الصحة : 21 وفاة و1743 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2451 حالة تعاف

فيروس

شاهد الصور : سريان حظر التجوال في قطاع غزة