الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير المصاب علي عمرو بكفالة مالية 10.000 شيقل

رام الله /سما/

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الجمعة، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" قررت الإفراج عن الأسير الجريح علي عمرو من مدينة دورا بمحافظة الخليل، بكفالة مالية قدرها 10.000 شيقل.

وقال عجوة، في بيان صحفي، إنه من المقرر إطلاق سراح الأسير عمرو اليوم، والذي يقبع في عيادة سجن الرملة "المراش"، بوضع صحي مستقر.

ولفتت الهيئة إلى أن المعتقل عمرو كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال مطلع شهر تشرين الثاني الماضي بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل، وجرى نقله بعدها لمستشفى سوروكا وهناك أجريت له عملية جراحية، وبعدها تم نقله إلى ما تسمى "عيادة سجن الرملة".