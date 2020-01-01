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عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم

الجمعة 11 ديسمبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات في كفر قدوم



قلقيلية /سما/

 أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت في المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقال مراد شتيوي منسق المسيرة الاسبوعية:" بعد انطلاق المسيرة الاسبوعية قمع جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة الاسبوعية بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني والرصاص المغلف بالمطاط والرصاص الحي، ونصبوا الكمائن لاعتقال المشاركين. وفشل جنود الاحتلال في مهمتهم وقاموا باطلاق النار بشكل كثيف انتقاما من المشاركين في المسيرة ".

وأضاف: "تمت معالجة العشرات ميدانياً من قبل طواقم الإسعاف المتواجدة في المكان عند إصابتهم بالإختناق، كما تم اعتلاء اسطح المنازل القريبة من المواجهات لقنص المشاركين في المسيرة، كما تم استهداف خزانات المياه بالرصاص لثقبها انتقاماً منهم لاستمرار المسيرة الأسبوعية التي دخلت عامها لعاشر مطالبة باسترداد حق الأهالي بمدخلهم المغلق".

#مواجهات #قوات الاحتلال #كفر قدوم #قلقيلية

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