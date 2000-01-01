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خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر

الجمعة 11 ديسمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر



رام الله /سما/

دخل، اليوم الجمعة، خمسة أسرى، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال.

وانضم الأسير مروان محمد عيد حمادة المحتسب (43 عامًا) من مدينة الخليل، إلى قائمة عمداء الأسرى، بعد أن دخل عامه الـــ21 في سجون الاحتلال، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000.

كما دخل الأسير محمود محمد عوض عبيات (52 عاماً) من مدينة بيت لحم، عامه الــ20 في سجون الاحتلال، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001.

أما الأسير إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا (38 عاماً) من ضاحية الشويكة في طولكرم، محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، ودخل عامه الـــ 19 في السجون.

والأسير رائف رامز حلمي الفرا (45 عاماً) من خانيونس جنوب قطاع غزة، المحكوم بالسجن المؤبد ست مرات ومعتقل منذ عام 2004، ودخل عامه الـــ 17 في سجون الاحتلال.

كما دخل الأسير محمود رضوان سعد دراغمة (19 عاما) من طوباس، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل، ومعتقل منذ عام 2018م، عامه في سجون الاحتلال.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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