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توتر في الخليل- اصابة مواطنين خلال اشتباك مسلح بين قوى الأمن ومجهولين

الجمعة 11 ديسمبر 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتر في الخليل- اصابة مواطنين خلال اشتباك مسلح بين قوى الأمن ومجهولين



الخليل /سما/

اصيب بعد ظهر اليوم، مواطنين بالرصاص الحي، خلال اشتباك مسلح بين قوى الامن ومجهولين، خلال محاولة قوى الامن فض اجتماع في ديوان آل الجعبري بمدينة الخليل، كما اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وبحسب مصادر محلية وطبية، فإن مواطنين قد تم إدخالهما الى مستشفى الميزان التخصصي لتلقي العلاج.

وأوضح الدكتور شريف الطردي رئيس قسم الطوارئ في الميزان التخصصي ان احد المصابين اصيب بتهتك في الكاحل والثاني اصيب بعيار ناري في الاذن ما أدى لتهتكها.

وقالت مصادر امنية، بان قوة حاولت فض الاجتماع، وتم القاء الحجارة على القوة ومن ثم تم إطلاق الرصاص بشكل كثيف باتجاه القوة والتي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ثم ردت على إطلاق النار.

واتهمت عائلة الجعبري قوى الامن بإطلاق الرصاص على المجتمعين.

وقال الحاج ابو خضر الجعبري لمراسل معا في الخليل، ما حدث هو حادثة أليمة وندعو الجميع لضبط النفس والتهدئة، نحن جميعا اخوة وابناء الاجهزة الامنية هم ابناؤنا واخوتنا.

واضاف:" نطالب عطوفة محافظ الخليل بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث المؤسفة التي وقعت وإنزال اشد العقوبات على مثيري الفتنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم".

وتابع:" نحن مع قرارات الحكومة، حاولنا ايصال وجهات نظرنا اليها حول الاغلاق، لكنها رفضت ونحن مع قراراتها".

#الاجهزة الامنية #الخليل #الاغلاق الشامل #اصابات

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