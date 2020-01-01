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يديعوت تكشف.. لماذا ألغت السعودية زيارة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي؟

الجمعة 11 ديسمبر 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف.. لماذا ألغت السعودية زيارة رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي؟



القدس المحتلة /سما/

ألغت المملكة العربية السعودية الزيارة المقررة لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، وذلك على خلفية تسريب الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي في مدينة نيوم، بحسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر من الديوان الملكي السعودي، أن تسريب اجتماع نتنياهو بمحمد بن سلمان جاء بعد يوم واحد فقط من انعقاده، الأمر الذي أثار غضب السعودية وأدى إلى إلغاء الاجتماع المقرر لرئيس الموساد.
 
وقالت المصادر "على إسرائيل أن تدرك أن السعودية ليست مثل دول أخرى في المنطقة. هذا التسريب قلل من فرص تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في المستقبل القريب".
 
وانتقد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في حينه نتنياهو بشدة بعد تسريب اللقاء في السعودية، واصفا إياه بأنه "مقلق وغير مسؤول".
 
وقال إن "التسريب غير مسؤول. لم أفعل ذلك ولن أفعله، ويمكنكم أن تتخيلوا حجم الأشياء السرية التي قمت بها خلال حياتي، بما في ذلك ضمن مهمات نتنياهو. أعتقد في هذا السياق أن مواطني إسرائيل يجب أن ينزعجوا".

#السعودية #رئيس الموساد #محمد بن سلمان #اسرائيل #نتنياهو

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